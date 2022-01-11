Возвращение Жана Тодта в «Феррари» на грани срыва

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мыслями о возможном приходе экс-главы Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта в команду «Феррари» в роли консультанта.



«Когда я услышал, что Жан Тодт снова отправится в «Феррари» в 2022 году в качестве консультанта, то понимал, что это было из источника, в котором я никогда бы не сомневался. Это соответствовало тому, что я слышал в Абу-Даби меньше месяца назад (хотя с тех пор, кажется, прошла целая жизнь).



Но когда вчера «Феррари» объявила об изменениях в руководстве, не упомянув Тодта, это заставило меня задуматься. Если они сейчас ничего не объявили, то верна ли вся эта история? Я попытался прояснить этот момент, но никто не знал наверняка. Изначальная версия всё ещё выглядела нормально. В конце концов я поговорил с источником внутри «Феррари», или, скорее, источник поговорил со мной. С его стороны в мой адрес прозвучало нечто вроде дружеского предупреждения: «Будь осторожен с такими историями. Я не думаю, что это произойдёт. Если бы ты спросил меня об этом перед рождественскими каникулами, я бы сказал, что так оно и будет, но сейчас всё изменилось. Не думаю, что сделка состоится».



Итак, я вынужден признать, что предположение о том, что это случится, представляется мне неверным – хотя, возможно, всё снова изменится, но я бы не ставил на это», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Новость по теме Источник: после ухода с поста главы ФИА Жан Тодт может вернуться в «Феррари»