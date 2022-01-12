Сычёва рассказала, почему чуть не опоздала на старт девятого этапа «Дакара»

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился девятый этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.



«Финишировали, всё хорошо. Во вторник этап был поменьше — 300 километров, ещё и с маленькими лиазонами — это счастье. На старт чуть не опоздали, потому что решили, что будет заправка от организаторов, а это была просто заправка. Искали деньги, заправлялись — всё сложно! Но всё-таки на старт не опоздали. Перед стартом было ощущение, что чуть ли не пыльная буря собирается, но когда поехали, то подул ветер и видно было прилично. Мало ехали в пыли, всё нормально.



Много быстрых дорог, много камней, но ничего не пробивали. Однажды неудачно зацепила куст на повороте — слетела сетка. Пришлось останавливаться и её закреплять, а на моей машине это долгий процесс. И ещё одна ситуация была в дюнах. Увидели воронку, где уже стояли люди, нужно было нажать полный газ и проехать дальше, но я этого не сделала. В воронке кружили два грузовика, «кибитки»… Мой штурман вышел из машины и сказал выбираться самой — я это по спирали и сделала, как все остальные. Там ещё фотограф стоял и очень мешал нам выбираться», — заявила Сычёва в интервью Cross-Country Rally.