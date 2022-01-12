Штурман Николаева рассказал, разрешено ли их экипажу бороться с Сотниковым

Штурман Эдуарда Николаева Евгений Яковлев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», рассказал, какие инструкции даёт руководство гоночного коллектива его экипажу, а также экипажу возглавляющего общий зачёт «Дакара» Дмитрия Сотникова.



«В определённой степени борьба всегда существует, ведь все мы спортсмены и каждый хочет быть первым. Всё должно быть в пределах разумного. Наша основная задача — довести результат до логического завершения. Ни в коем случае нельзя вступать в данной ситуации в какие-то междоусобные войны. Наоборот, надо друг другу помогать. Превысить скорость недопустимо. Надо ехать сейчас быстро и надёжно.



Элемент борьбы всегда будет присутствовать. Нет установок, что кто-то всегда едет впереди, а кто-то — позади. У каждого всегда есть шанс вырваться вперёд. Но этот шанс нужно использовать не в ущерб команде», — заявил Яковлев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.