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Штурман Николаева рассказал, разрешено ли их экипажу бороться с Сотниковым

Штурман Николаева рассказал, разрешено ли их экипажу бороться с Сотниковым
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Штурман Эдуарда Николаева Евгений Яковлев, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», рассказал, какие инструкции даёт руководство гоночного коллектива его экипажу, а также экипажу возглавляющего общий зачёт «Дакара» Дмитрия Сотникова.

«В определённой степени борьба всегда существует, ведь все мы спортсмены и каждый хочет быть первым. Всё должно быть в пределах разумного. Наша основная задача — довести результат до логического завершения. Ни в коем случае нельзя вступать в данной ситуации в какие-то междоусобные войны. Наоборот, надо друг другу помогать. Превысить скорость недопустимо. Надо ехать сейчас быстро и надёжно.

Элемент борьбы всегда будет присутствовать. Нет установок, что кто-то всегда едет впереди, а кто-то — позади. У каждого всегда есть шанс вырваться вперёд. Но этот шанс нужно использовать не в ущерб команде», — заявил Яковлев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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