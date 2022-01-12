«Он считал меня каким-то сумасшедшим». Отец Ферстаппена рассказал, как влиял на сына

Йос Ферстаппен, отец гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, как влиял на сына в период становления его как пилота, чтобы добиться от него лучших показателей в квалификациях.

«Я даже заходил за пит-уолл, когда Макс был в Формуле-3, чтобы побудить его ехать быстрее. Должен сказать, это работало.Тогда он просто считал меня каким-то сумасшедшим. К счастью, сейчас уже всё по-другому. Его прогресс в Формуле-1 налицо. Теперь он такой пилот, соревноваться с которым крайне непросто», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPFans со ссылкой на CarNext.



Ранее мнением о противостоянии Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес», поделился руководитель «Макларена» Зак Браун.