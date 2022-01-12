Голландцы извинились перед «КАМАЗ-мастер» за обвинения в жульничестве на «Дакаре»

Представитель голландского гонщика Маурика ван ден Хёвеля принёс извинения команде «КАМАЗ-мастер» за высказывания своего пилота. Об этом рассказал штурман Эдуарда Николаева Евгений Яковлев.
Ранее ван ден Хёвель высказал мнение, что во время одного из этапов «Дакара»-2022 у камазовцев были данные о всех навигационных точках спецучастка — возможно, благодаря информации от кого-то из мотоциклистов, которые преодолевали этот спецучасток накануне.
«Если он такой человек, то может говорить всё что угодно. Мы на это внимания обращать не будем. Неприятно, что это слышат другие люди — болельщики и вообще все, кто следит за гонкой, кто, возможно, знает не все нюансы.
Наши ребята подходили к нему во вторник. Он сам не выходил пообщаться, вышел его менеджер. Сказал: «Извините, это было в пылу страсти, борьбы. Да, он так сказал, но это ничего не значит. Извините».
Честно говоря, мне до этого заявления в голову не приходил такой вариант — что можно, например, взять информацию у кого-то из мотоциклистов. Теоретически — да, наверное, если мотоциклист записал какой-то трекер… Но мы должны с ним договориться, устроить какую-то тайную встречу, как шпионы! Вручить чёрный чемоданчик с посланием… Это из области каких-то домыслов. На мой взгляд, это всё несерьёзно», — заявил Яковлев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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