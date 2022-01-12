Столкнулся с проблемами единственный пилот, не позволявший «КАМАЗ-мастер» захватить топ-4

Чешский пилот Алеш Лопрайс («Прага») столкнулся с проблемами во время 10-го этапа ралли-марафона «Дакар». Отметим, что в общем зачёте Лопрайс единственный, кто опережает россиянина Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).
«Мы ехали изо всех сил, но удача немного отвернулась от нас. На относительно небольшой, я бы сказал средней дюне, не выдержал сервопривод. Это важный механизм, которого у нас с собой нет. К сожалению, мы не можем развернуться в пустыне», — приводит слова Лопрайса idnes.cz со ссылкой на его «фейсбук».
Сообщается, что пилот делает всё возможное, чтобы найти решение и всё-таки добраться до финиша.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 9 СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.51
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +41.18
4. Алеш Лопрайс («Прага») +01:32.57
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:47.30
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:27.43.
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