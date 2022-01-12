Сергей Карякин раскритиковал действия организаторов «Дакара»

Участник зачёта серийных мотовездеходов Сергей Карякин подверг критике работу организаторов ралли-марафона «Дакар»-2022. Карякин и его штурман Антон Власюк выбыли из борьбы после столкновения с соперником, заблудившимся во время очередного спецучастка и спровоцировавшим лобовую аварию.



«Есть основная трасса. Ты должен съехать с неё, сделать крюк вокруг дюны, чтобы взять скрытую точку, которую запланировали организаторы, а потом вернуться на трассу. Длина такого крюка — 600 метров. Что сделал итальянский экипаж: он пропустил съезд на этот крюк и зашёл на точку в том месте, где гонщики должны выезжать из-за дюны. Из-за того, что видимость была ограниченной и итальянские гонщики зашли на точку в незапланированном месте, произошла авария.



Организаторы сделали вид, что ничего не произошло. Им было плевать на то, что гонщики потратили уйму ресурсов на подготовку к гонке, на чьи-то чувства и на то, что спортсмены нарушили обязательства перед спонсорами. Если бы организаторы сообщили об этом в СМИ, они бы признали свои ошибки. А ошиблись они так сильно, что подвергли жизни людей опасности. Мы поехали правильно, а лучше бы заблудились», — приводит слова Карякина «Облгазета».