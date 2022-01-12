«Мы шли на грани штрафа за превышение». Шибалов не понял, как Мацик ехал быстрее его
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал ход 10-го этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором его экипаж показал пятый результат.
«Сегодня были очень красивые пейзажи и каньоны. В начале в основном шли песчаные быстрые дороги с небольшим количеством дюн. Удалось обогнать Мартина Мацика, который дольше нас искал скрытую точку. Во второй половине спецучастка нам не повезло в русле реки – не успели объехать багги и пришлось в густой пыли терять время и ехать за ним. Ещё сегодня удивил один момент. Мы шли в высоком темпе, на грани штрафа за превышение скорости, но сзади посигналил Мацик, ехавший ещё быстрее. Пришлось уступить дорогу», — приводит слова Шибалова пресс-служба его команды.
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