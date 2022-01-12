Чемпион «Дакара» расплакался после схода на 10-м этапе ралли

Действующий чемпион «Дакара» в зачёте мотоциклов Кевин Бенавидес не смог сдержать слёзы после того, как ему пришлось сойти на 10-м этапе ралли из-за механических проблем.

Публикация доступна в «инстаграме» Dakar Rally. Правад на видео принадлежат Amaury Sport Organisation.

«Дакар-2022». Мотоциклы. 10-й СУ:



1. Тоби Прайс (KTM) — 3:05.32.

2. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +02.09.

3. Хоан Барреда Борт (Honda) +03.21.

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +03.35.

5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +05.40.

…23. Маттиас Валькнер (KTM) +15.55.



«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 10 СУ:



1. Адриен ван Беверен (Yamaha) — 33:27.06.

2. Пабло Кинтанилья (Honda) +04.15.

3. Сэм Сандерленд (KTM) +05.59.

4. Хоан Барреда Борт (Honda) +06.47.

5. Маттиас Валькнер (KTM) +08.24.