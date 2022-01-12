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Чемпион «Дакара» расплакался после схода на 10-м этапе ралли

Чемпион «Дакара» расплакался после схода на 10-м этапе ралли
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Действующий чемпион «Дакара» в зачёте мотоциклов Кевин Бенавидес не смог сдержать слёзы после того, как ему пришлось сойти на 10-м этапе ралли из-за механических проблем.

Публикация доступна в «инстаграме» Dakar Rally. Правад на видео принадлежат Amaury Sport Organisation.

«Дакар-2022». Мотоциклы. 10-й СУ:

1. Тоби Прайс (KTM) — 3:05.32.
2. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +02.09.
3. Хоан Барреда Борт (Honda) +03.21.
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +03.35.
5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +05.40.
…23. Маттиас Валькнер (KTM) +15.55.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 10 СУ:

1. Адриен ван Беверен (Yamaha) — 33:27.06.
2. Пабло Кинтанилья (Honda) +04.15.
3. Сэм Сандерленд (KTM) +05.59.
4. Хоан Барреда Борт (Honda) +06.47.
5. Маттиас Валькнер (KTM) +08.24.

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