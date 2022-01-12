Одна из команд Формулы-1 выступила против практик с молодыми пилотами
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Одна из команд Формулы-1 выступила против введения обязательных сессий Формулы-1 для новичков. Предположительно, это «Астон Мартин». Об этом сообщает PlanetF1.
Напомним, с сезона-2022 каждая команда серии будет обязана провести как минимум две пятничные практики с молодым пилотом. При этом новичками будут считаться только те гонщики, которые провели два Гран-при или меньше, а выбор используемых гоночных уик-эндов будет за командами.
Поскольку «Астон Мартин» — единственная команда, у которой нет чёткого плана на эти сессии, считается, что оппозиция исходила именно от них.
«Астон Мартин» вернулась на стартовую решётку Формулы-1 в 2021 году, и у них нет ни одного младшего гонщика, которого можно было бы задействовать в двух пятничных сессиях.
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