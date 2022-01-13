Мазепин про Шумахера: мы действительно прошли через сложный период

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин признал, что отношения с Миком Шумахером были напряжёнными.
Мазепин и Шумахер одновременно пришли в американскую гоночную команду «Хаас» из Формулы-2 и получили в сезоне 2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками. Поэтому напарники часто сходились в борьбе на трассе, которая несколько раз приводила к опасным эпизодам. Болельщики отмечали напряжённость между Мазепиным и Шумахером.
«Мы действительно прошли через сложный период, когда он узнавал меня, а я – его. Но каждый раз, выезжая из боксов, я нацеливаюсь финишировать впереди. Моя цель всегда только в этом. Я никогда не откажусь от неё, пока не покину этот паддок и не повешу свой пропуск на стену. Сейчас наши отношения [с Миком] уже совершенно нейтральные, без взлетов и падений. Они стабильны. И в нашем спорте — это единственный способ добиться хороших результатов», — привела слова Мазепина русская версия сайта motosport.com.
Напомним, Мазепин завершил свой дебютный сезон 2021 года на последнем месте, проиграв внутрикомандную борьбу Мику Шумахеру и в квалификациях, и в гонках.
- 13 января 2022
-
06:38
-
05:44
-
01:13
-
00:50
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:32
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:20
-
10:48
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
00:26
-
00:23
- 11 января 2022
-
23:10
-
22:35
-
22:00
-
21:28