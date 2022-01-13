Мазепин про Шумахера: мы действительно прошли через сложный период

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин признал, что отношения с Миком Шумахером были напряжёнными.

Мазепин и Шумахер одновременно пришли в американскую гоночную команду «Хаас» из Формулы-2 и получили в сезоне 2021 медленную машину, не позволяющую бороться с соперниками. Поэтому напарники часто сходились в борьбе на трассе, которая несколько раз приводила к опасным эпизодам. Болельщики отмечали напряжённость между Мазепиным и Шумахером.

«Мы действительно прошли через сложный период, когда он узнавал меня, а я – его. Но каждый раз, выезжая из боксов, я нацеливаюсь финишировать впереди. Моя цель всегда только в этом. Я никогда не откажусь от неё, пока не покину этот паддок и не повешу свой пропуск на стену. Сейчас наши отношения [с Миком] уже совершенно нейтральные, без взлетов и падений. Они стабильны. И в нашем спорте — это единственный способ добиться хороших результатов», — привела слова Мазепина русская версия сайта motosport.com.

Напомним, Мазепин завершил свой дебютный сезон 2021 года на последнем месте, проиграв внутрикомандную борьбу Мику Шумахеру и в квалификациях, и в гонках.

Новость по теме Штайнер — о Мазепине и Шумахере: они имеют одинаковый статус в команде