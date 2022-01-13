Сычёва прокомментировала выступление на десятом этапе «Дакара»

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился десятый этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.



«Что-то усталость накатывает потихоньку. Начался спецучасток с песка, был плохо видим рельеф, солнце в зените — и не было видно вообще изгибов. Потом всякие дорожки. Достаточно быстрый спецучасток был, хотя 370 километров или что-то в этом роде, но успели засветло. Это очень порадовало, потому что я думала, что точно конец будем ехать в темноте. После дозаправки был ещё один момент нейтрализации, дорога с ограничением. И там, где ограничение было 50 км/ч, была очень красивая дорога между таких гор-скал причудливой формы. Всё очень красиво. Я думаю, что специально сделали, чтобы люди полюбовались видами — замечательно, и очень живописно.



Дюн было очень мало, и они такие совсем легкие. Была после дорожной нейтрализации быстрая каменная дорога с такими сбросами, с камнями — тоже интересно. Колесо пробили, поменяли, потом снова показалось, что что-то не так. Оказывается, вылет у колеса был другой, поэтому мне показалось что снова машину ведёт. Снова останавливались и смотрели — всё нормально. По дороге тоже очень сильно вело машину по асфальту. Пока меняли колесо, пропустили всех. Потом опять в пыли, один грузовик три раза обгоняли. Стратегия на два дня — едем до финиша», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.