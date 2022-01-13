Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сычёва прокомментировала выступление на десятом этапе «Дакара»

Сычёва прокомментировала выступление на десятом этапе «Дакара»
Комментарии

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился десятый этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.

«Что-то усталость накатывает потихоньку. Начался спецучасток с песка, был плохо видим рельеф, солнце в зените — и не было видно вообще изгибов. Потом всякие дорожки. Достаточно быстрый спецучасток был, хотя 370 километров или что-то в этом роде, но успели засветло. Это очень порадовало, потому что я думала, что точно конец будем ехать в темноте. После дозаправки был ещё один момент нейтрализации, дорога с ограничением. И там, где ограничение было 50 км/ч, была очень красивая дорога между таких гор-скал причудливой формы. Всё очень красиво. Я думаю, что специально сделали, чтобы люди полюбовались видами — замечательно, и очень живописно.

Дюн было очень мало, и они такие совсем легкие. Была после дорожной нейтрализации быстрая каменная дорога с такими сбросами, с камнями — тоже интересно. Колесо пробили, поменяли, потом снова показалось, что что-то не так. Оказывается, вылет у колеса был другой, поэтому мне показалось что снова машину ведёт. Снова останавливались и смотрели — всё нормально. По дороге тоже очень сильно вело машину по асфальту. Пока меняли колесо, пропустили всех. Потом опять в пыли, один грузовик три раза обгоняли. Стратегия на два дня — едем до финиша», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022