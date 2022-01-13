В «КАМАЗ-мастер» показали, почему их грузовики пострадали на 10-м этапе «Дакара»

Штурман Андрея Каргинова Андрей Мокеев рассказал о сложностях, с которыми столкнулись участники «Дакара» на 10-м этапе ралли.
«Сегодня загнали всех в узкий каньон и было очень пыльно. Мы стартовали за нашими ребятами, плюс там Касале впереди был, ещё и багги. Все намешались в этом каньоне, пыль страшная, а ещё и много деревьев, посносили зеркала, очень много веток застревало у нас и в бампере, и в защите, весь радиатор, вся сетка, всё у нас забило листвой и травой», — сказал Мокеев.
Публикация доступна на YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 10 СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:58.08.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.18.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +44.27.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:49.19.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:33.19.
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