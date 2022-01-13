Сэм Сандерлен вновь вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Кевин Бенавидес (KTM). Второе место у Сэма Сандерленда (KTM), который уступил лидеру всего четыре секунды. Отметим, что это позволило ему вновь выйти на первое место в общем зачёте. Тройку сильнейших замкнул Хуаким Родригес (Hero).

«Дакар-2022». Мотоциклы. 11-й СУ:



1. Кевин Бенавидес (KTM) — 3:30.56

2. Сэм Сандерленд (KTM) +00.04

3. Хуаким Родригес (Hero) +00.26

4. Маттиас Валькнер (KTM) +04.54

5. Рики Брабек (Honda) +05.22

6. Пабло Кинтанилья (Honda) +07.40

15. Адриен ван Беверен (Yamaha) +21.33

Хоан Барреда Борт (Honda) +25.10

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 11 СУ:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 37:04.05

2. Маттиас Валькнер (KTM) +07.15

3. Пабло Кинтанилья (Honda) +15.30

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +29.54

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +37.24