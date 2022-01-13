Сэм Сандерлен вновь вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Кевин Бенавидес (KTM). Второе место у Сэма Сандерленда (KTM), который уступил лидеру всего четыре секунды. Отметим, что это позволило ему вновь выйти на первое место в общем зачёте. Тройку сильнейших замкнул Хуаким Родригес (Hero).
«Дакар-2022». Мотоциклы. 11-й СУ:
1. Кевин Бенавидес (KTM) — 3:30.56
2. Сэм Сандерленд (KTM) +00.04
3. Хуаким Родригес (Hero) +00.26
4. Маттиас Валькнер (KTM) +04.54
5. Рики Брабек (Honda) +05.22
6. Пабло Кинтанилья (Honda) +07.40
15. Адриен ван Беверен (Yamaha) +21.33
Хоан Барреда Борт (Honda) +25.10
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 11 СУ:
1. Сэм Сандерленд (KTM) — 37:04.05
2. Маттиас Валькнер (KTM) +07.15
3. Пабло Кинтанилья (Honda) +15.30
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +29.54
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +37.24
- 13 января 2022
-
12:26
-
12:01
-
10:09
-
09:48
-
06:38
-
05:44
-
01:13
-
00:50
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:32
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:20
-
10:48
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
00:26
-
00:23