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Сэм Сандерлен вновь вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Сэм Сандерлен вновь вышел в лидеры в общем зачёте мотоциклов на «Дакаре»
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Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Кевин Бенавидес (KTM). Второе место у Сэма Сандерленда (KTM), который уступил лидеру всего четыре секунды. Отметим, что это позволило ему вновь выйти на первое место в общем зачёте. Тройку сильнейших замкнул Хуаким Родригес (Hero).

«Дакар-2022». Мотоциклы. 11-й СУ:

1. Кевин Бенавидес (KTM) — 3:30.56
2. Сэм Сандерленд (KTM) +00.04
3. Хуаким Родригес (Hero) +00.26
4. Маттиас Валькнер (KTM) +04.54
5. Рики Брабек (Honda) +05.22
6. Пабло Кинтанилья (Honda) +07.40
15. Адриен ван Беверен (Yamaha) +21.33
Хоан Барреда Борт (Honda) +25.10

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 11 СУ:

1. Сэм Сандерленд (KTM) — 37:04.05
2. Маттиас Валькнер (KTM) +07.15
3. Пабло Кинтанилья (Honda) +15.30
4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +29.54
5. Хоан Барреда Борт (Honda) +37.24

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