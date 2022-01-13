Павел Лебедев отыграл две позиции в общем зачёте прототипных мотовездеходов

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Вторым стал Себастьян Эрикссон (Can-Am). Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта Франциско Лопес Контардо.
Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал четвёртое время, вследствие чего отыграл сразу две позиции в общем зачёте, выйдя на четвёртое место.
Занимавший третье место в генеральной классификации Фернандо Альварес столкнулся с техническими проблемами и на момент написания новости стоит на трассе.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. 11 СУ:
1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 3:57.53
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +15.18
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +15.38
4. Павел Лебедев (Can-Am) +18.07.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 11 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 43:56.34
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.36
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:31.22
4. Павел Лебедев (Can-Am) +4:58.10
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +5:03.49.
- 13 января 2022
-
18:51
-
18:11
-
17:36
-
16:11
-
15:52
-
14:48
-
14:35
-
12:26
-
12:01
-
10:09
-
09:48
-
06:38
-
05:44
-
01:13
-
00:50
- 12 января 2022
-
23:52
-
23:32
-
22:12
-
21:19
-
20:33
-
20:05
-
20:02
-
19:34
-
18:38
-
17:09
-
17:07
-
16:30
-
16:03
-
15:46
-
14:40
-
14:28
-
12:26
-
12:02
-
12:01
-
11:52