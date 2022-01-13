Павел Лебедев отыграл две позиции в общем зачёте прототипных мотовездеходов

Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Вторым стал Себастьян Эрикссон (Can-Am). Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта Франциско Лопес Контардо.



Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал четвёртое время, вследствие чего отыграл сразу две позиции в общем зачёте, выйдя на четвёртое место.



Занимавший третье место в генеральной классификации Фернандо Альварес столкнулся с техническими проблемами и на момент написания новости стоит на трассе.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. 11 СУ:



1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 3:57.53

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +15.18

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +15.38

4. Павел Лебедев (Can-Am) +18.07.



«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 11 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 43:56.34

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.36

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:31.22

4. Павел Лебедев (Can-Am) +4:58.10

5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +5:03.49.