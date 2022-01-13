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Павел Лебедев отыграл две позиции в общем зачёте прототипных мотовездеходов

Павел Лебедев отыграл две позиции в общем зачёте прототипных мотовездеходов
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Сегодня, 13 января, проходит 11-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Вторым стал Себастьян Эрикссон (Can-Am). Тройку сильнейших замкнул лидер общего зачёта Франциско Лопес Контардо.

Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал четвёртое время, вследствие чего отыграл сразу две позиции в общем зачёте, выйдя на четвёртое место.

Занимавший третье место в генеральной классификации Фернандо Альварес столкнулся с техническими проблемами и на момент написания новости стоит на трассе.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. 11 СУ:

1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 3:57.53
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +15.18
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +15.38
4. Павел Лебедев (Can-Am) +18.07.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 11 СУ:

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 43:56.34
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.36
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:31.22
4. Павел Лебедев (Can-Am) +4:58.10
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +5:03.49.

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