Берни Экклстоун: нет причин, по которым Майкл Маси должен покинуть свой пост

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поддержал гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси.
«Я не вижу причин, по которым Майкл Маси должен покинуть свой пост. Он сделал то, что считал лучшим в той ситуации. Вы можете сколько угодно говорить, что поступили бы так или иначе. Но было бы ужасно, если бы последняя гонка сезона завершилась под машиной безопасности. У Майкла были бы такие же неприятности. Он хороший человек, ФИА должна его поддержать», — цитирует Фабиану Экклстоун Sportsmail.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф настроен решительно и будет требовать увольнения Маси, который занимает пост гоночного директора Формулы-1. В противном случае пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может отказаться от участия в следующем сезоне.
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