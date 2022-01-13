Берни Экклстоун: нет причин, по которым Майкл Маси должен покинуть свой пост

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поддержал гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси.



«Я не вижу причин, по которым Майкл Маси должен покинуть свой пост. Он сделал то, что считал лучшим в той ситуации. Вы можете сколько угодно говорить, что поступили бы так или иначе. Но было бы ужасно, если бы последняя гонка сезона завершилась под машиной безопасности. У Майкла были бы такие же неприятности. Он хороший человек, ФИА должна его поддержать», — цитирует Фабиану Экклстоун Sportsmail.



Напомним, ранее сообщалось, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф настроен решительно и будет требовать увольнения Маси, который занимает пост гоночного директора Формулы-1. В противном случае пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может отказаться от участия в следующем сезоне.