Николаев помог застрявшему Сотникову. Камазовцы — конкуренты в споре за выигрыш «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев пришёл на выручку партнёру по команде Дмитрию Сотникову на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар»-2022, когда грузовик его коллеги застрял на дюне. Помощь Николаева позволила Сотникову не потерять много времени и сохранить первое место в общем зачёте, где его ближайшим преследователем является как раз Николаев.



«Сегодня был сложный и интересный спецучасток, мне он напомнил аргентинские этапы «Дакара» в Южной Америке. Гонка была на выносливость. Очень сильное бездорожье, много сложных песков и дюн. Но мы справились. В одном месте с другими экипажами пришлось покрутиться в поисках скрытой контрольной точки. На одной из дюн застрял Дмитрий Сотников, и мы помогли нашему экипажу выбраться», — приводит слова Николаева пресс-служба его команды.



«Мы стартовали первыми в грузовом зачёте, непросто было с навигацией. Была большая дюна третьего уровня сложности. След уходил прямо, а мы заходили чуть слева, и объезд не просматривался. Решили попробовать проехать. Но верхушка оказалась очень рыхлой. Когда увидел обрывистый спуск, попытался подобрать скорость, но её не хватило. В итоге Эдик Николаев дёрнул наш грузовик, спасибо ему. Дальше уже ехали за ребятами», — добавил со своей стороны Сотников.