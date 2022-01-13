В последние несколько недель в паддоке Формулы-1 появляется всё больше слухов о возможном завершении карьеры семикратным чемпионом мира, пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на фоне его обиды на ФИА в связи с ходом решающей гонки сезона-2021 — Гран-при Абу-Даби.



В связи с этим «Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Верите ли вы в уход Льюиса Хэмилтона из Формулы-1?»

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Напомним, в решающем заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.