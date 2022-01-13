«Титул уже не вернуть, смиритесь». Деймон Хилл обратился к болельщикам Хэмилтона

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл обратился к болельщикам семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на фоне постоянных жалоб о несправедливости исхода финальной гонки сезона-2021, Гран-при Абу-Даби.
«Если вы болельщик Хэмилтона, то сделайте себе одолжение — смиритесь. Титул не вернуть. Никогда. Ждите, что в 2022 году Хэмилтон всем напинает. Победители не ноют постоянно о том, как всё несправедливо. Проявите характер. Я ненавижу зацикленность», — написал Деймон Хилл в своём «твиттере».
Напомним, в решающем заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.
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