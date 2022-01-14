«КАМАЗ-мастер» показал, как Николаев помог Сотникову на 11-м этапе «Дакара»

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» показала в очередном выпуске своих «Путевых заметок», как Эдуард Николаев помог партнёру по команде Дмитрию Сотникову на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Грузовик Сотникова застрял на одной из дюн, и Николаев помог ему выбраться, хотя имел право проехать мимо (позади ехали ещё два представителя «КАМАЗ-мастер») и получить преимущество в генеральной классификации гонки.
Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation и команде «КАМАЗ-мастер». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».
Положение в общем зачёте после 11-го этапа
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.18
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:04.50
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.34
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:55.19.
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