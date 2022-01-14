Никита Мазепин дал оценку выступлению «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

Российский гонщик американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин оценил выступление экипажей «КАМАЗ-мастер» на престижном ралли-марафоне «Дакар». Соответствующий пост Никита разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Без слов», — написал Мазепин, добавив смайл с рукопожатием.

Напомним, перед заключительным этапом «Дакара» экипажи «КАМАЗ-мастер» уверенно занимают первые четыре места в общем зачёте грузовиков.



«Дакар-2022». Положение в общем зачёте грузовиков после 11-го этапа:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.18.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:04.50.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.34.

5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:55.19.