Никита Мазепин дал оценку выступлению «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»
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Российский гонщик американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин оценил выступление экипажей «КАМАЗ-мастер» на престижном ралли-марафоне «Дакар». Соответствующий пост Никита разместил в «сториз» своего «инстаграма».
«Без слов», — написал Мазепин, добавив смайл с рукопожатием.
Напомним, перед заключительным этапом «Дакара» экипажи «КАМАЗ-мастер» уверенно занимают первые четыре места в общем зачёте грузовиков.
«Дакар-2022». Положение в общем зачёте грузовиков после 11-го этапа:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 39:54.53.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +08.18.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:04.50.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:41.34.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:55.19.
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