В «Астон Мартин» первыми назвали дату презентации болида 2022 года

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» первой объявила дату презентации своего автомобиля на сезон-2022. Болид под индексом AMR22 будет представлен 10 февраля. Мероприятие пройдёт в штаб-квартире «Астон Мартин» в деревне Гэйдон, планируется онлайн-трансляция презентации.



На мероприятии будут присутствовать боевые гонщики «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, а также другие ключевые сотрудники команды Формулы-1.



Ранее в «Феррари» сообщили, что покажут свой новый болид, построенный в соответствии с техническим регламентом 2022 года, в промежуток с 16 по 18 февраля.



Старт зимних тестов Формулы-1 перед сезоном-2022 запланирован на 23 февраля. Трёхдневные испытания пройдут в Барселоне на трассе «Каталунья».