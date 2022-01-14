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В «Астон Мартин» первыми назвали дату презентации болида 2022 года

В «Астон Мартин» первыми назвали дату презентации болида 2022 года
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» первой объявила дату презентации своего автомобиля на сезон-2022. Болид под индексом AMR22 будет представлен 10 февраля. Мероприятие пройдёт в штаб-квартире «Астон Мартин» в деревне Гэйдон, планируется онлайн-трансляция презентации.

На мероприятии будут присутствовать боевые гонщики «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл, а также другие ключевые сотрудники команды Формулы-1.

Ранее в «Феррари» сообщили, что покажут свой новый болид, построенный в соответствии с техническим регламентом 2022 года, в промежуток с 16 по 18 февраля.

Старт зимних тестов Формулы-1 перед сезоном-2022 запланирован на 23 февраля. Трёхдневные испытания пройдут в Барселоне на трассе «Каталунья».

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