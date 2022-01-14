«Россия — чемпион!» Сотников прокомментировал победу на «Дакаре»-2022

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу своего экипажа на ралли-марафоне «Дакар»-2022 в зачёте грузовиков.
«Очень напряжённой выдалась гонка. Она совершенно отличается от тех двух, которые проходили здесь. После пролога сразу, без разминки, самые сложные участки с песками. Да, наша команда доминировала, но серьёзное соперничество навязал Эдуард Николаев. Очень сложно и напряжённо было до конца — нельзя было расслабляться до самого финиша.
Вся команда очень напряжённо трудилась над подготовкой новой машины. Это наша общая победа, все её заслужили. Я очень рад, что удалось принести эту победу именно на новом грузовике. Видел, как болельщики нас поддерживали, всем спасибо, всех люблю, вы большие молодцы. Мы победили вместе с вами. Россия — чемпион!» — заявил Сотников в интервью пресс-службе команды.
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