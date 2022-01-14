Васильев и Лебедев потеряли позиции по итогам финального этапа «Дакара»

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов из россиян в гонке принимал участие Павел Лебедев (Can-Am), в зачёте автомобилей — Владимир Васильев (BMW) и Денис Кротов (Mini).



И Лебедев, и Васильев по итогам сегодняшнего выступлении потеряли позиции в общем зачёте. Лебедев, после 11-го этапа занимавший четвёртое место в своём зачёте, стал пятым, а Васильев — десятым (был седьмым). Кротов сохранил 28-ю строчку.



В зачёте прототипных мотовездеходов победил Франсиско Лопес Контардо (Can-Am). Победителем «Дакара» в зачёте автомобилей в четвёртый раз стал Нассер Аль-Аттия.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 12 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 45:50.51.

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +51.28.

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:34.43.

4. Сантьяго Наварро (Can-Am) +5:11.35.

5. Павел Лебедев (Can-Am) +5:52.14.

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 12 СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33.03.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +27.46.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:01.13.

4. Орландо Терранова (Prodrive) +01:27.23.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:41.48…

10. Владимир Васильев (BMW) + 03:02.21…

28. Денис Кротов (Mini) +08:09.06.