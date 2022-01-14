Васильев и Лебедев потеряли позиции по итогам финального этапа «Дакара»

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов из россиян в гонке принимал участие Павел Лебедев (Can-Am), в зачёте автомобилей — Владимир Васильев (BMW) и Денис Кротов (Mini).
И Лебедев, и Васильев по итогам сегодняшнего выступлении потеряли позиции в общем зачёте. Лебедев, после 11-го этапа занимавший четвёртое место в своём зачёте, стал пятым, а Васильев — десятым (был седьмым). Кротов сохранил 28-ю строчку.
В зачёте прототипных мотовездеходов победил Франсиско Лопес Контардо (Can-Am). Победителем «Дакара» в зачёте автомобилей в четвёртый раз стал Нассер Аль-Аттия.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 12 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 45:50.51.
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +51.28.
3. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:34.43.
4. Сантьяго Наварро (Can-Am) +5:11.35.
5. Павел Лебедев (Can-Am) +5:52.14.
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 12 СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33.03.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +27.46.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:01.13.
4. Орландо Терранова (Prodrive) +01:27.23.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:41.48…
10. Владимир Васильев (BMW) + 03:02.21…
28. Денис Кротов (Mini) +08:09.06.
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