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Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль может возглавить моторную программу «Ред Булл»

Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль может возглавить моторную программу «Ред Булл»
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Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль может возглавить строящееся в настоящее время отделения силовых установок команды «Ред Булл» в Милтон-Кинсе. Об этом сообщает Motorsport Italia, подчёркивая при этом, что это лишь слухи.

После ухода из «Рено» в январе прошлого года Абитбуль работал в компании Mecachrome. В медийном пространстве Сириль появляется нечасто, но время от времени комментирует события в мире автоспорта. В ноябре 2021-го пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сообщил, что Абитебуль выполнил условие пари и сделал обещанную татуировку.

Ранее Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, как влиял на сына в период становления его как пилота, чтобы добиться от него лучших показателей в квалификациях.

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