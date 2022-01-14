Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль может возглавить моторную программу «Ред Булл»

Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль может возглавить строящееся в настоящее время отделения силовых установок команды «Ред Булл» в Милтон-Кинсе. Об этом сообщает Motorsport Italia, подчёркивая при этом, что это лишь слухи.



После ухода из «Рено» в январе прошлого года Абитбуль работал в компании Mecachrome. В медийном пространстве Сириль появляется нечасто, но время от времени комментирует события в мире автоспорта. В ноябре 2021-го пилот «Макларена» Даниэль Риккардо сообщил, что Абитебуль выполнил условие пари и сделал обещанную татуировку.



Ранее Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, рассказал, как влиял на сына в период становления его как пилота, чтобы добиться от него лучших показателей в квалификациях.