«Астон Мартин» назвал имя нового руководителя команды Ф-1. Он уже работал с Феттелем

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила, что её новым руководителем станет Майк Крэк. Он сменит на этом посту Отмара Зафнауэра. Ранее Крэк руководил автоспортивным подразделением «БМВ», отвечая за программы немецкого концерна в Формуле-Е, GT и IMSA, а также контролируя предстоящее возвращение «БМВ» в Ле-Ман.
«Для меня большая честь занять роль руководителя команды „Астон Мартин“, я очень благодарен Лоуренсу Строллу и Мартину Уитмаршу за предоставление столь потрясающей возможности.
Я работаю в автоспорте более двадцати лет, и я уже пересекался в Формуле-1 с Себом Феттелем в 2006-2007 годах, когда был инженером „БМВ-Заубер“, а он — тест-пилотом команды. У меня огромное уважение перед его скоростью и способностями, и будет фантастикой вновь поработать с ним. Лэнс Стролл — быстрый и талантливый пилот, за его плечами уже 100 стартов в Гран-при, и я с нетерпением жду тесной работы с ним. Мы как команда будем невероятно упорно работать. Мы хотим победить. И вместе мы сделаем это», — заявил Крэк.
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