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20-летний механик погиб в результате аварии на заключительном этапе «Дакара»

20-летний механик погиб в результате аварии на заключительном этапе «Дакара»
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Главный механик команды PH Sport, француз Кентен Лавале скончался в результате дорожно-транспортного происшествия из-за столкновения автомобиля технической поддержки и местного грузовика на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар». Авария произошла на отметке 234 км. Смерть наступила в результате серьёзных травм. Об этом сообщает Motorsport.

Лавале было всего 20 лет.

Другой член команды, штурман Максим Фрер, доставлен в госпиталь Национальной гвардии в Джидде (Саудовская Аравия) для обследования, по итогам которого должна стать ясна степень его повреждений. По первоначальной информации, у него диагностирован ушиб живота и грудной клетки.

Престижный ралли-марафон «Дакар» завершился сегодня, 14 января.

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