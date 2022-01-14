Вольф: если лучший гонщик уйдёт, это станет большим ударом для всей Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз высказался на тему Гран-при Абу-Даби 2021 года и сказал несколько слов о потенциальном уходе Льюиса Хэмилтона из Формулы-1.
«Такое никогда не забудется, потому что с Льюисом поступили очень несправедливо. Он был непобедим в тот день, пока дирекция гонки не перевернула всё с ног на голову, нарушив три правила. Это не поддаётся пониманию и мы никогда это не поймём, даже если в контексте всего сезона Макс Ферстаппен и заслужил титул. В Абу-Даби Льюис был сильнее Макса и не выиграл.
С какими бы сложностями в жизни ни сталкивался Хэмилтон, он всегда отвечал действиями на трассе. Сейчас ему очень тяжело. Ему сложно понять, что правильно, а что нет. Нужно время для этого. Я надеюсь, что Льюис останется. Он главный актив нашего спорта. Если лучший гонщик уйдёт из-за таких решений, то это станет большим ударом для всей Формулы-1», — приводит слова Тото Вольфа Kronen Zeitung.
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