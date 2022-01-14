Боттас: Хэмилтон много раз копировал мои настройки в последние минуты перед квалификацией

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о своём бывшем напарнике Льюисе Хэмилтоне.



«Я хорошо знаю Льюиса Хэмилтона не только как чемпиона мира, но и как человека. Он заслуживает того, чего он добился. Конечно, у него есть талант, но, помимо этого, он очень усердно работает. Его образ жизни отличается от большинства пилотов. Он может быть в Нью-Йорке и заниматься делами за один день до гоночного уик-энда, но в рабочем режиме он делает всё возможное, что заставляет команду следовать его примеру.



Эти годы он был в главной роли, мне было сложно даже пытаться стать лидером команды, потому что он пришёл раньше и работает в доминирующем стиле. Но я многому научился у него в вопросе настройки машины. Хотя много раз ему приходилось копировать мои настройки в последние минуты перед квалификацией.



Стиль пилотирования, работа с резиной. Это его сильные стороны, он всегда находит лучший способ сохранить шины в рабочем состоянии, продлить их ресурс. Наша наибольшая разница в работе с резиной и гоночном темпе, именно в этом его ключ к стабильным выступлениям», — приводит слова Боттаса GPFans.