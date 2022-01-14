Мартин Брандл: уверен, что замена Майкла Маси не решит проблему

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о возможном увольнении гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси.
«Я совершенно уверен, что замена Майкла Маси не решит проблему. Слишком сложно отработать 23 гоночных уик-энда в ситуации, когда нагрузка постоянно растёт.
Я говорил, что когда Чарли Уайтинг и его помощник Херби Блеш проводили по 16-18 гонок за сезон, Чарли давал старт гонки, а Херби фактически был директором гонки, пока Уайтинг возвращался в дирекцию. У них всё было под полным контролем, но сейчас нагрузки становится всё больше в геометрической прогрессии, и если Маси сохранит свой пост, ему потребуется поддержка. Думаю, сейчас ФИА работает над этим. Если в ФИА хотят этого, а сам Майкл не против, то он может остаться, но у него будет последний шанс. Не знаю, пойдут ли они на это», — цитирует Брандла Sky Sports.
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