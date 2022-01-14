«Ред Булл» показал первый тизер нового болида

Команда Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала презентацию болида 2022 года. Короткий видеоролик со стилизованным изображением задней части болида и указанием индекса «RB18» был опубликован в социальных сетях команды.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Ред Булл».
Команда объявила, что презентация пройдёт в инновационном формате. Болельщикам предложили поучаствовать в специальном конкурсе, победители которого смогут транслировать персонализированную версию презентации RB18 в прямом эфире.
При этом пользователи, выигравшие в конкурсе, смогут выбрать пилота, который будет открывать шоу, руководителя команды, который расскажет о новой машине, и язык презентации.
Напомним, по итогам сезона-2021 пилот австрийской команды Макс Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира.
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