Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» показал первый тизер нового болида

«Ред Булл» показал первый тизер нового болида
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала презентацию болида 2022 года. Короткий видеоролик со стилизованным изображением задней части болида и указанием индекса «RB18» был опубликован в социальных сетях команды.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Ред Булл».

Команда объявила, что презентация пройдёт в инновационном формате. Болельщикам предложили поучаствовать в специальном конкурсе, победители которого смогут транслировать персонализированную версию презентации RB18 в прямом эфире.

При этом пользователи, выигравшие в конкурсе, смогут выбрать пилота, который будет открывать шоу, руководителя команды, который расскажет о новой машине, и язык презентации.

Напомним, по итогам сезона-2021 пилот австрийской команды Макс Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022