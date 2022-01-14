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Владимир Путин поздравил экипаж Сотникова с победой на «Дакаре»

Владимир Путин поздравил экипаж Сотникова с победой на «Дакаре»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экипажу команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым, одержавшему победу на ралли «Дакар» 2022 года.

«Дмитрию Сотникову, Руслану Ахмадееву, Ильгизу Ахметзянову, спортивному экипажу «КамАЗ-мастер», победившему в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков.

Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества.

И конечно, особые слова благодарности – наставникам и всем, кто помогает команде «КамАЗ-мастер» добиваться успеха. Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почёта заняли российские экипажи. Молодцы! Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — гласит поздравление Путина.

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