Владимир Путин поздравил экипаж Сотникова с победой на «Дакаре»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экипажу команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым, одержавшему победу на ралли «Дакар» 2022 года.
«Дмитрию Сотникову, Руслану Ахмадееву, Ильгизу Ахметзянову, спортивному экипажу «КамАЗ-мастер», победившему в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков.
Уважаемые Дмитрий Сергеевич, Руслан Халилович и Ильгиз Рамилевич! От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества.
И конечно, особые слова благодарности – наставникам и всем, кто помогает команде «КамАЗ-мастер» добиваться успеха. Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почёта заняли российские экипажи. Молодцы! Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — гласит поздравление Путина.
- 14 января 2022
-
23:52
-
23:00
-
22:54
-
21:11
-
19:58
-
19:01
-
17:28
-
16:07
-
15:39
-
15:38
-
14:27
-
14:17
-
14:04
-
13:42
-
13:07
-
12:45
-
12:14
-
11:58
-
11:13
-
10:32
-
10:28
-
09:58
-
01:52
-
01:45
-
01:04
- 13 января 2022
-
23:54
-
22:57
-
21:57
-
19:28
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
18:11
-
17:36
-
16:11