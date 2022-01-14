Николаев объяснил, почему помог Сотникову, хотя боролся с ним за победу на «Дакаре»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев объяснил, почему он помог Дмитрию Сотникову на предпоследнем спецучастке «Дакара».



«У нас помощь товарищам — это традиции команды. Иногда нужно забыть про свой результат. Ситуация была такая, что у нас внутренняя борьба среди экипажей есть, здорово, что нам такую возможность даёт руководство, но она должна быть корректной и, как говорится, чтобы потом было не стыдно смотреть друг другу в глаза. Все видели, что за первую позицию боролись экипажи Дмитрия Сотникова и наш экипаж. Почти всю гонку мы вели борьбу, нас разделяли 9-10 минут.



На вчерашнем СУ первым стартовал Дима, он въехал в дюны, и мы издалека увидели, что они подсели на брюхе и самостоятельно выехать не могли. Понимали, что ребята там потеряют время, но мы ехали вторыми и тут, как говорится, было бы не по-нашему просто проехать мимо. Мы подъехали к ребятам, помогли и поехали до финиша. После финиша все пожали друг другу руки, это по-нашему, это командный дух.



Многие спрашивают, почему «КАМАЗ» всегда побеждает. Такая ситуация показывает, что мы — команда и работаем на командный результат, а кто будет первым, вторым и третьим — уже вторично», — рассказал Николаев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.