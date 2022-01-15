«КАМАЗ-мастер» показал призовую церемонию «Дакара». Видео

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» представила видео, на кадрах которого демонстрируется церемония награждения в честь победы на ралли-марафоне «Дакар».
Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».
Напомним, победителем стал экипаж гонщика Дмитрия Сотникова. Второе, третье и четвёртое места также остались за экипажами российской команды.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03:08.30.
Ранее поздравительную телеграмму экипажу «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым направил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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