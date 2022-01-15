«Один из самых больших его недостатков». Росберг назвал слабые стороны Боттаса

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о финском пилоте «Альфа Ромео» Валттере Боттасе, назвав его слабые стороны.



«Альфа Ромео», безусловно, получила в лице Боттаса отличное пополнение. Что касается его слабых мест, то я бы упомянул гоночный темп Валттери. Это если провести сравнение с Льюисом. Вероятно, этот момент — один из самых больших его недостатков.



Кроме того, мне кажется, что борьба колесо в колесо также не сильная сторона Валттери — опять же в сравнении с Хэмилтоном», — приводит слова Росберга PlanetF1, ссылаясь на Sky Sports.



Ранее Валттери рассказал о вариантах продолжении карьеры, которые у него были после прекращения сотрудничества с «Мерседесом».