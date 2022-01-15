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Глава автоспортивного подразделения «Хонды»: мы слишком рано ушли из Формулы-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды»: мы слишком рано ушли из Формулы-1
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Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото выразил мнение, что японский автопроизводитель слишком рано ушел из Формулы-1.

«Ушли ли мы рано? Лично я согласен с такой точкой зрения. Но очевидно, что это решение компании, а я понимаю, каким путём она хочет идти, так что в конце концов нужно принять это. При этом надеюсь, что однажды «Хонда» ещё вернётся в Формулу-1.

Конечно, это печально, но мы знали об этом ещё с октября 2020-го. В прошлом году мы сосредоточились на том, чтобы выиграть чемпионат, и теперь достигли поставленной цели. Однако мы и дальше будем продолжать сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури», поддерживая их нашими ресурсами, и делать всё, чтобы этот проект стал успешным», — приводит слова Ямамото Autosport.

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