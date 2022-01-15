«Раньше никто не думал, что Росберг не вернётся». Вильнёв — о возможном уходе Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о возможном уходе из «Королевских гонок» пилота «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона.
«В любом случае то, что произошло в Абу-Даби, хорошо для спорта, ведь Льюис теперь должен вернуться и попытаться завоевать свой восьмой титул. Для этого ему следует быть агрессивным, тогда добиться такой цели будет вполне возможно. Конечно, финал вышел немного спорным, но так всегда бывает, когда всё решается в последней гонке.
В своё время никто не ожидал, что Росберг не вернётся. Но так и было — однажды утром он просто взял и объявил всем, что в действительности не увлечён гонками. Похоже, что ситуация с Льюисом несколько иная, но кто знает?
Конечно, когда чувствуешь, что тебя обокрали, реагируешь на это негативно. Но всё-таки нужно продолжать сражаться и двигаться вперёд», — приводит слова Вильнёва Motorsport.
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