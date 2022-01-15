Пьер Гасли: хочу стать чемпионом Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о целях в своей карьере в Формуле-1 и подвёл итоги сезона-2021.
«Конечно, сезон-2021 сложился для нас хорошо. Да, конечно, остались области, в которых мне нужно прибавлять, но я рад, что могу сказать, что добился наибольшего успеха в карьере. Если ты хочешь выступать на высочайшем уровне, то тебе нужен статус лидера команды. В «Альфа Таури» я в похожем положении, потому что Юки Цунода был новичком. И вся команда была сосредоточена на мне, мы стремились взять как можно больше очков. Вот почему иногда нам удавалось добиться большего, чем позволяла машина — все уделяли внимание именно моей стороне гаража, моей машине.
Что касается целей в Формуле-1, то я хочу стать чемпионом. Этого будет сложно добиться, когда приходится сражаться с такими командами, как «Мерседес», обладающими такими ресурсами и такими знаниями, накопленными за все эти годы. Конечно, речь об опыте борьбы за самые высокие места. Нельзя позволять себе ошибки при борьбе за победу. Конечно, мне рано думать о конечной цели карьеры, но я хотел бы побороться за титул», — приводит слова Гасли Planet F1.
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