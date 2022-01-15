«Лада» объявила о планах выставить команду на ралли-марафон «Дакар»
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Президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор сообщил, что «Лада» планирует выставить свою команду для участия в ралли-марафоне «Дакар».
«Мы рады видеть, какого успеха добилась команда Niva Red Legend Team в 2022 году в Dakar Classic и я уверен, что мы с Владиславом Незванкиным что-то придумаем к «Дакару». Сначала в зачёте Dakar Classic, а потом, возможно, и в основном классе внедорожников. Тем более, что в сезоне-2022 «Лада» будет представлена с заводской командой в российских ралли-рейдах» — передаёт слова Николя Мора корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.
Напомним, на ралли-марафоне «Дакар»-2022 за рулём «Нивы» выступал швейцарский экипаж в составе Марио Якобера и Сладжана Милича в зачёте «Классик».
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