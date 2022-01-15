Франц Тост: с двумя детьми в команде нет шансов быть в средней группе или впереди

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о перспективе собрать двух молодых и неопытных пилотов в составе одной команды.
«Сейчас в Формуле-1 если у вас два неопытных пилота, у вас большие проблемы. В Кубке конструкторов вы сразу окажетесь на шаг позади. С двумя детьми нет шансов быть в средней группе или впереди, потому что в пелотоне слишком большая конкуренция, она просто огромна.
Посмотрите на круги в квалификации. Гонщиков разделяют считаные сотые доли секунды. В Саудовской Аравии Пьер Гасли уступил Шарлю Леклеру 0,087 секунды. Это примерно 78 сантиметров, и их разделило две позиции! Если у вас в команде молодой и неопытный парень, речь идёт о десятых долях, а не о тысячных. Но одно место в «Альфа Таури» мы всегда готовы предоставить для того, чтобы обучать молодого перспективного гонщика», — приводит слова Франца Тоста GPFans.
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