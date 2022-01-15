Джордж Расселл: Формула-1 безжалостна

Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, чему ему нужно научиться, переходя в немецкую команду.
«Чему мне нужно научиться с переходом в «Мерседес»? Я бы выделил то, что происходит за пределами трассы. Нужно уметь справляться с эмоциями, разочарованием. Формула-1 безжалостна. Когда у тебя плохой день, все знают об этом и смотрят на тебя. Ты часто чувствуешь, что подвёл большое количество людей, совершив ошибку. Важно не позволять этим чувствам поселяться внутри и выкачивать твою энергию.
Если я хочу выиграть титул, то мне нужно выложиться во всех 23 гонках сезона. У тебя может быть плохой уик-энд, но нельзя позволить этому повлиять на оставшиеся гонки сезона. Забыть и двигаться дальше! В Формуле-1 воспоминания не живут долго. Это нужно, чтобы добиваться максимума», — приводит слова Расселла GPFans.
- 15 января 2022
-
22:02
-
21:02
-
19:56
-
18:43
-
17:58
-
16:02
-
14:58
-
13:53
-
13:49
-
12:29
-
11:49
-
10:51
-
09:55
-
01:01
-
00:31
- 14 января 2022
-
23:52
-
23:00
-
22:54
-
21:11
-
19:58
-
19:01
-
17:28
-
16:07
-
15:39
-
15:38
-
14:27
-
14:17
-
14:04
-
13:42
-
13:07
-
12:45
-
12:14
-
11:58
-
11:13
-
10:32