Джордж Расселл: Формула-1 безжалостна

Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, чему ему нужно научиться, переходя в немецкую команду.



«Чему мне нужно научиться с переходом в «Мерседес»? Я бы выделил то, что происходит за пределами трассы. Нужно уметь справляться с эмоциями, разочарованием. Формула-1 безжалостна. Когда у тебя плохой день, все знают об этом и смотрят на тебя. Ты часто чувствуешь, что подвёл большое количество людей, совершив ошибку. Важно не позволять этим чувствам поселяться внутри и выкачивать твою энергию.



Если я хочу выиграть титул, то мне нужно выложиться во всех 23 гонках сезона. У тебя может быть плохой уик-энд, но нельзя позволить этому повлиять на оставшиеся гонки сезона. Забыть и двигаться дальше! В Формуле-1 воспоминания не живут долго. Это нужно, чтобы добиваться максимума», — приводит слова Расселла GPFans.