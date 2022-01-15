Хорнер высоко оценил навыки Вольфа в умении вести психологические игры
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о главе «Мерседеса» Тото Вольфе.
«Нравится ли мне происходящее? Нет. Но это является частью спорта. Я не знаю, насколько я хорош в психологических играх, но у меня огромная любовь к спорту. Я вырос в этой индустрии и считаю, что самое главное — то, что ты делаешь на трассе.
Когда в своё время Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо боролись за чемпионский титул, «Феррари» руководил Стефано Доменикали. Тогда конкуренция была на другом уровне, её можно было назвать джентльменской. Но сезон-2021 получился напряжённым как на трассе, так и за её пределами. Я думаю, что Тото играет в эти игры иначе — он просто находится на другом уровне», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.
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