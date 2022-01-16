«Хёндэ», «Тойота» и «М-Спорт» показали автомобили для сезона-2022 WRC
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Сразу три команды главного класса WRC представили свои автомобили на сезон-2022 чемпионата мира по ралли. В рамках специально организованной презентации свои новые машины показали «М-Спорт», «Хёндэ» и «Тойота».
Фотографии с презентаций были опубликованы в «инстаграме» WRC.
Напомним, в 2022 году на чемпионате мира по ралли будет действовать новый технический регламент, согласно которому автомобили будут оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 500 л.с., который работает в паре с гибридной установкой на 100 кВт.
На спецучастке пилоты смогут активировать дополнительную мощность, а если на торможениях кинетический генератор накопит достаточно энергии, то машина получит дополнительную мощность.
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