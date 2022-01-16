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«Самый важный момент в моей карьере». Риккардо — о гонке, которой больше всего гордится

«Самый важный момент в моей карьере». Риккардо — о гонке, которой больше всего гордится
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, какой своей победой гордится больше всего в прошлом сезоне Формулы-1.

«Я бы выбрал Монцу. И это не только потому, что я выиграл гонку. Дело в том, что я уверен, что 99% людей не верили, что я смогу победить в гонке в том году. Именно поэтому я больше всего горжусь той победой.

Я нашёл способ справиться со всеми трудностями и максимально использовал возможности, когда они мне представились. Чем больше времени проходит после Монцы, тем больше я понимаю, как это повлияло на меня. И я действительно думаю, что это был самый важный момент в моей автоспортивной карьере», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

Ранее руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о пилотах своей команды: Риккардо и Ландо Норрисе.

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