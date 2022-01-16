Хаккинен — о Боттасе в «Мерседесе»: если из-под вас выдёргивают коврик, уверенность уходит

Двукратный чемпион Формулы-1, финн Мика Хаккинен поделился мнением о перспективах, которые открываются перед его соотечественником Валттери Боттасом после перехода из «Мерседеса» в «Альфа Ромео».



«Он будет выступать за отличную команду. Но при этом уже не будет бороться за те же позиции, что и в дни своего выступления за «Мерседес». Ресурсы команд несопоставимы, но теперь всё будет сводиться к долгосрочной перспективе.



С годичными контрактами, которые предоставляет «Мерседес», в конце туннеля всегда был свет, но при этом дверь всегда оставалась закрытой. Такая неопределённость буквально разъедает и лишает уверенности. Он не получал от «Мерседеса» того кредита доверия, который ему был так нужен. Если из-под вас постоянно выдёргивают коврик, то вера в себя исчезает. Теперь у Валттери есть шанс выступать в команде, где ему действительно доверяют», — приводит слова Хаккинена SuomiF1.

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