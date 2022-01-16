«Уже и телефон не выдержал нагрузки». Сотников — о поздравлениях после победы на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, чей экипаж одержал победу на ралли-марафоне «Дакар»-2022 в зачёте грузовиков, рассказал, что после успеха получил так много поздравительных сообщений, что его телефон начал давать сбои.
«Всех вижу. Спасибо за поздравления. К сожалению, не всем мог ответить, но старался. Уже и телефон вчера не выдержал нагрузки. Сегодня буду дома. До встречи», — сказал Сотников в «сториз» своего «инстаграма».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Дмитрия Сотникова в «Инстаграме».
Напомним, второе, третье и четвёртое места также остались за экипажами «КАМАЗ-мастер».
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
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