Карлос Сайнс: готов ли бороться за титул в 2022 году? Да, 100 процентов
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил уверенность, что сможет бороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1.
«Буду ли готов бороться за титул в 2022 году? Да, 100 процентов. Я бы сказал, что особенно вторая половина прошедшего сезона дала мне уверенность в машине, в команде. Теперь я понимаю, что готов ко всему, что произойдёт.
Что касается предыдущего сезона, то мне он очень понравился. Думаю, он будет одним из моих самых любимых за время выступления в «Королевских гонках». Я чувствую, что закончил его намного сильнее, чем начинал его. Да и команда, как мне кажется, тоже прогрессирует. Так что ощущения от 2022 года у меня позитивные», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
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