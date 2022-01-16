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Ландо Норрис — о новых болидах: всем придётся адаптироваться, мы в равных условиях

Ландо Норрис — о новых болидах: всем придётся адаптироваться, мы в равных условиях
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу новых машин в следующем сезоне Формулы-1. Гонщик не уверен, что сумеет сразу приспособиться к новым условиям.

«Мы все в равных условиях и нам всем придется адаптироваться. Ни у одного гонщика нет такого стиля вождения, который можно было бы просто взять и сразу адаптировать под машину следующего сезона. В любом случае потребуются какие-то корректировки.

Многие детали в болиде останутся прежними, но в остальном он будет другим. Не знаю, получится ли у меня быстро к ней привыкнуть. Я не нервничаю и не волнуюсь, но у меня есть некоторые сомнения по поводу того, как поведёт себя машина. Мне правда любопытно, как все получится», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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