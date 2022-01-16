«Главное для нас — «КАМАЗ». Николаев высказался о застрявшем в дюнах Дмитрии Сотникове

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев дал комментарий по поводу экипажа Дмитрия Сотникова, которому он помог на предпоследнем спецучастке «Дакара».

«Конечно, каждый хочет победить, но в команде есть свои традиции и особенности. Всегда нужно быть человеком. Когда экипаж Сотникова застрял в дюнах, мы просто не могли проехать мимо. Когда ты видишь такую ситуацию, то просто забываешь про свой результат. Главное для нас — «КАМАЗ», а свои амбиции мы держим на втором плане», — приводит слова Николаева «РИА Новости Спорт».

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.