«Главное для нас — «КАМАЗ». Николаев высказался о застрявшем в дюнах Дмитрии Сотникове

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев дал комментарий по поводу экипажа Дмитрия Сотникова, которому он помог на предпоследнем спецучастке «Дакара».
«Конечно, каждый хочет победить, но в команде есть свои традиции и особенности. Всегда нужно быть человеком. Когда экипаж Сотникова застрял в дюнах, мы просто не могли проехать мимо. Когда ты видишь такую ситуацию, то просто забываешь про свой результат. Главное для нас — «КАМАЗ», а свои амбиции мы держим на втором плане», — приводит слова Николаева «РИА Новости Спорт».
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
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