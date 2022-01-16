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Чемпион Формулы-1: Хэмилтон навредит себе, если уйдёт из спорта при таких обстоятельствах

Чемпион Формулы-1: Хэмилтон навредит себе, если уйдёт из спорта при таких обстоятельствах
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Чемпион Формулы-1 Марио Андретти дал комментарий по поводу возможного ухода из спорта пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Трудно залезть в чужую голову. Но будь я на его месте, то сказал бы: «Знаете что? Я выйду и покажу им!»

У него есть большой стимул стать восьмикратным чемпионом Формулы-1. Какая ещё мотивация нужна?

Он может ещё очень многого добиться, для этого у Хэмилтона есть всё необходимое. Я уверен, что все его поклонники хотели бы это увидеть. Пусть эта сага продолжится, это великое соперничество между двумя командами и двумя великими гонщиками.

Я думаю, что он, возможно, даже навредит себе, если уйдёт из спорта на фоне негативных обстоятельств. Льюис не может жаловаться на невезение, достаточно вспомнить, что произошло в Сильверстоуне, когда он выбил соперника с трассы, а потом выиграл гонку», — приводит слова Андретти RacingNews365.

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